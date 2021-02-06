Гимнастика

Ингушские гимнасты в числе победителей и призеров открытого первенства Кабардино-Балкарии

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Воспитанники республиканской Академии спортивной и художественной гимнастики накануне успешно выступили на соревнованиях в Нальчике, сообщил «Ингушетии» представитель спортивного учреждения.

По словам собеседника нашего издания, гимнасты вернулись из Кабардино-Балкарии с шестью медалями различного достоинства.

Так награды наивысшей пробы завоевали Байсангур Измайлов и Мухаммад Колоев. Амин Балаев удостоился «серебра». «Бронза» на счету Мухаммада Осканова, Ахмеда Олигова и Абубакара Толдиева.

Как подчеркнул представитель академии, это был первый старт юных гимнастов после пандемии.

Отметим, что открытое первенство КБР по спортивной гимнастике завершилось в Нальчике накануне. В соревнованиях приняли участие более сотни спортсменов из разных регионов СКФО.

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