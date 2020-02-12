Ингушские газовики в ходе рейда в Назрани устранили ряд нарушений эксплуатации газового оборудования

В одной из квартир специалисты АО «Газпром газораспределение Назрань» обнаружили газовую колонку с истекшим сроком эксплуатации. Собственнику газового оборудования даны рекомендации по замене прибора.

Кроме того они инспектировали соответствие эксплуатационным и противопожарным требованиям. Сотрудники газовой службы проверили газовые приборы на исправность и наличие утечки газа, имеется ли доступ к кранам, перекрывающим доступ газа в помещение. Обследовали работу системы вентиляции и наличие фактов самовольной установки газовых приборов.

«Подобные проверки мы проводим регулярно, главная цель — безопасность использования газа в быту. Проверяем, соответствует ли газовое оборудование техническим требованиям и нормам», — отметил начальник РЭУ Идрис Местоев.

Кроме того, с потребителями провели дополнительный инструктаж по безопасному использованию газа в быту и вручили информационные листовки.

При использовании внутридомового газового оборудования рекомендуется пройти инструктаж по безопасному пользованию газом в эксплуатационной организации газового хозяйства. Перед эксплуатацией газового оборудования необходимо обеспечить вентиляцию помещения. Если внезапно прекращено подачи газа, надо немедленно закрыть краны горелок газовых приборов.

При появлении запаха газа специалисты советуют выключить газовые приборы, не зажигать огонь, не включать и не выключать электроприборы, электроосвещение, проветрить помещение, вызвать аварийную службу по телефону 104, 112.