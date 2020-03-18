Ингушские газовики рекомендуют абонентам использовать дистанционные сервисы из-за коронавируса

В связи с этим газовые компании рекомендуют своим клиентам максимально использовать дистанционный метод взаимодействия со специалистами компаний, чтобы не допустить распространения заболевания, вызываемого новым коронавирусом.

Вся контактная информация с указанием телефонов и адресов электронной почты опубликована в специальных разделах на сайтах организаций.

В частности, заявки на газификацию, на ремонт и техническое обслуживание газового оборудования, установку или замену газовых счетчиков, на оказание других услуг можно подать через «Личный кабинет» абонента. Здесь же можно произвести оплату услуг или проверить взаиморасчеты.

Эти вопросы можно также решить, направив электронное письмо на адрес: f0060822@ingrgk.ru, либо по адресам электронной почты филиалов и участков, указанных на сайте в разделе «Клиентам».

Кроме того, в центре обслуживания клиентов АО «Газпром газораспределение Назрань» работает бесплатный номер: +7-964-058-00-04.

Специалисты центра готовы оказать любую консультацию, а также организовать решение вопросов, связанных с газификацией, ремонтом, заменой и техническим обслуживанием газового оборудования. Аварийные заявки принимаются в АО «Газпром газораспределение Назрань» по телефонам: 04, 104 (по мобильной связи), +7-964-058-00-04.

Произвести оплату, просмотреть начисления, передать показания за потребленный газ можно через сервис «Личный кабинет» ООО «Газпром межрегионгаз Назрань».

Также всю необходимую информацию можно узнать по телефонам территориальных участков и абонентских пунктов, указанных на сайте газоснабжающей компании.