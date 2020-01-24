Газоснабжение

Ингушские газовики обеспечат ускоренное подключение к газу новостроек для переселенцев в Малгобеке

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Специалисты ООО «Газпром межрегионгаз Назрань» и АО «Газпром газораспределение Назрань» обеспечат ускоренное заключение договоров на поставку газа и техническое обслуживание газового оборудования с жителями 8-ми новых многоквартирных домов, построенных в рамках программы: «Переселение семей граждан, проживающих в оползневой зоне г. Малгобек и Малгобекского района».

К таким договоренностям пришли руководители газовых компаний Ингушетии Дмитрий Осетров и Александр Доновский в рамках рабочей встречи с главой города Малгобек Магомедом Галаевым.

«Данный подход значительно облегчит жителям решение вопроса с газоснабжением и техническим обслуживанием газового оборудования и, самое главное — обеспечит безопасное использование газа и соблюдение требований законодательства», — подчеркнул генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Назрань» Дмитрий Осетров.

ООО «Газпром межрегионгаз Назрань» — компания, входящая в структуру ООО «Газпром межрегионгаз» (100-процентное дочернее общество ПАО «Газпром»), осуществляет поставки природного газа различным категориям потребителей и собирает платежи за топливо.

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