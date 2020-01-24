Ингушские газовики обеспечат ускоренное подключение к газу новостроек для переселенцев в Малгобеке

К таким договоренностям пришли руководители газовых компаний Ингушетии Дмитрий Осетров и Александр Доновский в рамках рабочей встречи с главой города Малгобек Магомедом Галаевым.

«Данный подход значительно облегчит жителям решение вопроса с газоснабжением и техническим обслуживанием газового оборудования и, самое главное — обеспечит безопасное использование газа и соблюдение требований законодательства», — подчеркнул генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Назрань» Дмитрий Осетров.

ООО «Газпром межрегионгаз Назрань» — компания, входящая в структуру ООО «Газпром межрегионгаз» (100-процентное дочернее общество ПАО «Газпром»), осуществляет поставки природного газа различным категориям потребителей и собирает платежи за топливо.