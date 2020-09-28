Футбол

Ингушские футболисты включены в состав сборной России на октябрьские матчи Лиги наций

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В телеграм-канале сборной России опубликован состав на предстоящие матчи Лиги наций. Ингушские футболисты включены в состав футбольной дружины страны.

11 октября национальная команда примет Турцию, а 14 октября встретится на своём поле с Венгрией. Также подопечным Станислава Черчесова предстоит провести контрольный матч со Швецией 8 октября.

Полузащитники: Зелимхан Бакаев, Роман Зобнин (оба — «Спартак»), Юрий Газинский («Краснодар»), Денис Черышев («Валенсия»), Антон Миранчук («Локомотив»), Юрий Жирков, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев (все — «Зенит»), Алексей Ионов («Ростов»), Даниил Фомин («Динамо»), Далер Кузяев.

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