Ингушские футболисты Российской премьер-лиги готовятся к началу сезона

Так, Магомед Оздоев из питерского «Зенита» отправился в Объединенные Арабские Эмираты. Рядом там же, в ОАЭ, на сборах находится московский «Спартак» Зелимхана Бакаева. Казанский «Рубин» полетел в турецкий Белек, где Солтмурад Бакаев работает по дополнительной индивидуальной программе.

В ближайшее время пройдут товарищеские матчи с клубами из других стран.