Ингушские экологии обнаружили незаконно срубленные деревья в лесном массиве в Назрановском районе

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Представители Минприроды во главе с руководителем Магомедом Евлоевым в ходе выезда по обращению местного жителя установили факт незаконной вырубки деревьев в лесном массиве близ сельского поселения Яндаре, сообщил газете «Ингушетия» представитель ведомства.

«На основании поступившего обращения в адрес Министерства природных ресурсов и экологии об обнаружении места рубки деревьев в лесном массиве близ сельского поселения Яндаре был организован выезд Магомеда Евлоева и его заместителя Микаила Мизиева совместно с представителями администрации Назрановского района», — сказал собеседник издания.

По его словам, информация о спиле зелёного насаждения близ дороги Яндаре — Сурхахи подтвердилась. ⠀

Как отметил собеседник, по требованию министра государственные инспекторы по данному факту начали проверку, а также устанавливают размер причинённого лесному фонду ущерба.⠀

Нарушители будут привлечены к ответственности в рамках закона.

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