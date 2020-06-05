Ингушские экологии обнаружили незаконно срубленные деревья в лесном массиве в Назрановском районе
Представители Минприроды во главе с руководителем Магомедом Евлоевым в ходе выезда по обращению местного жителя установили факт незаконной вырубки деревьев в лесном массиве близ сельского поселения Яндаре, сообщил газете «Ингушетия» представитель ведомства.
«На основании поступившего обращения в адрес Министерства природных ресурсов и экологии об обнаружении места рубки деревьев в лесном массиве близ сельского поселения Яндаре был организован выезд Магомеда Евлоева и его заместителя Микаила Мизиева совместно с представителями администрации Назрановского района», — сказал собеседник издания.
По его словам, информация о спиле зелёного насаждения близ дороги Яндаре — Сурхахи подтвердилась. ⠀
Как отметил собеседник, по требованию министра государственные инспекторы по данному факту начали проверку, а также устанавливают размер причинённого лесному фонду ущерба.⠀
Нарушители будут привлечены к ответственности в рамках закона.