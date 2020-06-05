Ингушские экологии обнаружили незаконно срубленные деревья в лесном массиве в Назрановском районе

«На основании поступившего обращения в адрес Министерства природных ресурсов и экологии об обнаружении места рубки деревьев в лесном массиве близ сельского поселения Яндаре был организован выезд Магомеда Евлоева и его заместителя Микаила Мизиева совместно с представителями администрации Назрановского района», — сказал собеседник издания.

По его словам, информация о спиле зелёного насаждения близ дороги Яндаре — Сурхахи подтвердилась. ⠀

Как отметил собеседник, по требованию министра государственные инспекторы по данному факту начали проверку, а также устанавливают размер причинённого лесному фонду ущерба.⠀

Нарушители будут привлечены к ответственности в рамках закона.