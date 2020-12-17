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Ингушские единороссы провели акцию «Помоги врачу»

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Активисты Ингушского регионального отделения политической партии «Единая Россия» посетили Республиканскую детскую больницу в рамках акции «Помоги врачу».

Гости провели мониторинг обеспеченности лечебного учреждения лекарственными препаратами для лечения больных коронавирусом. Они осмотрели складские помещения, где хранятся препараты, посетили пищеблок и другие помещения больницы.

«Нас интересовало то, чем мы можем помочь врачам и пациентам. Наши телефоны будут вывешены здесь. По любому вопросу любой посетитель и врач может связаться с нами, и мы постараемся помочь», — подчеркнул заместитель секретаря ИРО ВПП «Единая Россия», депутат Народного собрания Мустафа Цуров.

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