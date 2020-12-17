Ингушские единороссы провели акцию «Помоги врачу»
Активисты Ингушского регионального отделения политической партии «Единая Россия» посетили Республиканскую детскую больницу в рамках акции «Помоги врачу».
Гости провели мониторинг обеспеченности лечебного учреждения лекарственными препаратами для лечения больных коронавирусом. Они осмотрели складские помещения, где хранятся препараты, посетили пищеблок и другие помещения больницы.
«Нас интересовало то, чем мы можем помочь врачам и пациентам. Наши телефоны будут вывешены здесь. По любому вопросу любой посетитель и врач может связаться с нами, и мы постараемся помочь», — подчеркнул заместитель секретаря ИРО ВПП «Единая Россия», депутат Народного собрания Мустафа Цуров.