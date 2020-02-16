Ингушские дзюдоисты завоевали 8 медалей на турнире в Георгиевске

Как сообщил в интервью «Ингушетии» тренер юных спортсменов, победителями соревнований стали Абдул-Малик Богатырев и Ибрагим Эсмурзиев. Серебряные медали завоевали Осман Албогачиев, Ахмед Гамурзиев, Магомед-Саид Гамурзиев и Мухаммад Евлоев.

Бронзовые награды достались Микаилу Богатыреву и Магомед-Басиру Гамурзиеву. Тренируются спортсмены в секции борьбы на базе восьмой школы в Гамурзиево.

Открытый благотворительный турнир по дзюдо проводился в Георгиевске сегодня, 16 февраля. В соревнованиях принимали участие юноши 2008-2009, 2010, 2011-2012 и 2013 годов рождения из Ставропольского края и других регионов СКФО. Победители и призеры состязаний были награждены медалями и грамотами.