Дзюдо

Ингушские дзюдоисты завоевали 4 медали на турнире в Анапе

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3 «золота» и «бронзу» завоевали воспитанники Мурада Богатырева на турнире по дзюдо в Анапе, сообщил «Ингушетии» наставник юных спортсменов.

«Победителями состязаний стали Абдул-Малик Богатырев (26 кг), Осман Албогачиев (27 кг) и Ибрагим Эсмурзиев (42 кг). Мухаммаду Евлоеву досталась бронзовая награда в категории до 28 кг», — сказал Богатырев.

Тренируются атлеты в секции борьбы на базе восьмой школы административного округа Гамурзиевский Назрани.

Отметим, что Рождественский турнир по дзюдо в Анапе проходил 14 декабря. Местом проведения состязаний стал лечебно-оздоровительный комплекс «Витязь».

В соревнованиях принимали участие юноши 2007-2008, 2009-2010 и 2011-2012 годов рождения. Они разыграли комплекты наград в общей сложности в 24 весовых категориях.

Помимо традиционных медалей и грамот победители в каждом весе получили в награду чемпионские пояса.

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