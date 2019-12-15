Ингушские дзюдоисты завоевали 4 медали на турнире в Анапе

«Победителями состязаний стали Абдул-Малик Богатырев (26 кг), Осман Албогачиев (27 кг) и Ибрагим Эсмурзиев (42 кг). Мухаммаду Евлоеву досталась бронзовая награда в категории до 28 кг», — сказал Богатырев.

Тренируются атлеты в секции борьбы на базе восьмой школы административного округа Гамурзиевский Назрани.

Отметим, что Рождественский турнир по дзюдо в Анапе проходил 14 декабря. Местом проведения состязаний стал лечебно-оздоровительный комплекс «Витязь».

В соревнованиях принимали участие юноши 2007-2008, 2009-2010 и 2011-2012 годов рождения. Они разыграли комплекты наград в общей сложности в 24 весовых категориях.

Помимо традиционных медалей и грамот победители в каждом весе получили в награду чемпионские пояса.