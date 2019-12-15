Ингушские дзюдоисты завоевали 4 медали на турнире в Анапе
3 «золота» и «бронзу» завоевали воспитанники Мурада Богатырева на турнире по дзюдо в Анапе, сообщил «Ингушетии» наставник юных спортсменов.
«Победителями состязаний стали Абдул-Малик Богатырев (26 кг), Осман Албогачиев (27 кг) и Ибрагим Эсмурзиев (42 кг). Мухаммаду Евлоеву досталась бронзовая награда в категории до 28 кг», — сказал Богатырев.
Тренируются атлеты в секции борьбы на базе восьмой школы административного округа Гамурзиевский Назрани.
Отметим, что Рождественский турнир по дзюдо в Анапе проходил 14 декабря. Местом проведения состязаний стал лечебно-оздоровительный комплекс «Витязь».
В соревнованиях принимали участие юноши 2007-2008, 2009-2010 и 2011-2012 годов рождения. Они разыграли комплекты наград в общей сложности в 24 весовых категориях.
Помимо традиционных медалей и грамот победители в каждом весе получили в награду чемпионские пояса.