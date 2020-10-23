Ингушские дзюдоисты выйдут на татами турнира в Венгрии 24 октября

Завтра, 24 октября, во второй день Международного рейтингового турнира по дзюдо серии «Большой шлем» «Grand Slam Hungary 2020» на татами выйдут Муса Могушков, в весовой категории до 73 кг, и Хасан Халмурзиев, в весовой категории до 81 кг.