Дзюдо

Ингушские дзюдоисты выйдут на татами турнира в Венгрии 24 октября

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Завтра, 24 октября, во второй день Международного рейтингового турнира по дзюдо серии «Большой шлем» «Grand Slam Hungary 2020» на татами выйдут Муса Могушков, в весовой категории до 73 кг, и Хасан Халмурзиев, в весовой категории до 81 кг.

В третий, заключительный день соревнований своё выступление начнёт Хусен Халмурзиев, в весовой категории до 90 кг.

По информации интернет-ресурса «Ингушспорт», соревнования стартуют сегодня, 23 октября, в столице Венгрии — Будапеште.

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