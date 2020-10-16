Ингушские дзюдоисты выступят в Венгрии на международном турнире в составе сборной России

По информации интернет-ресурса «Ингушспорт», эти соревнования серии «Большого шлема» называются «Grand Slam Hungary 2020».

В составе сборной России по дзюдо на данный турнир заявлены также и ингушские дзюдоисты Муса Могушков в весовой категории до 73 кг, Хасан Халмурзиев в весовой категории до 81 кг, Хусен Халмурзиев в весовой категории до 90 кг.