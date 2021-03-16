Ингушские дзюдоисты успешно выступили на турнире в Георгиевске

«Ребята завоевали 3 золотых, 3 серебряных и 3 бронзовых медали», — сказал собеседник нашего издания.

По его информации, чемпионами состязаний стали Осман Албогачиев (29 кг), Ибрагим Эсмурзиев (50 кг) и Алисхан Костоев (55 кг). Зейфула Цуров (29 кг), Абдул-Малик Богатырев (32 кг) и Ибрагим Цечоев (50 кг) стали серебряными призерами турнира. Ахмед Гамурзиев (29 кг), Илез Гамурзиев (35 кг) и Мухаммад Богатырев (38 кг) удостоились «бронзы».

Отметим, что тренируются спортсмены в секции борьбы на базе восьмой школы в Гамурзиево под руководством Мурада Богатырева.