Дзюдо

Ингушские дзюдоисты успешно выступили на турнире в Георгиевске

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Воспитанники Мурада Богатырева стали победителями и призерами турнира по дзюдо в Георгиевске Ставропольского края, сообщил «Ингушетии» представитель команды.

«Ребята завоевали 3 золотых, 3 серебряных и 3 бронзовых медали», — сказал собеседник нашего издания.

По его информации, чемпионами состязаний стали Осман Албогачиев (29 кг), Ибрагим Эсмурзиев (50 кг) и Алисхан Костоев (55 кг). Зейфула Цуров (29 кг), Абдул-Малик Богатырев (32 кг) и Ибрагим Цечоев (50 кг) стали серебряными призерами турнира. Ахмед Гамурзиев (29 кг), Илез Гамурзиев (35 кг) и Мухаммад Богатырев (38 кг) удостоились «бронзы».

Отметим, что тренируются спортсмены в секции борьбы на базе восьмой школы в Гамурзиево под руководством Мурада Богатырева.

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