Ингушские дзюдоисты стали победителями и призерами всероссийских соревнований на призы общества «Динамо»
Представители Ингушетии завоевали награды различного достоинства на всероссийских соревнованиях по дзюдо на призы общества «Динамо», посвященных памяти заслуженного тренера России Николая Попова, сообщил нашей газете один из наставников спортсменов, Астемир Бузуртанов.
«Ахмед Богатырев, выступавший за Челябинскую область, стал победителем состязаний в весе до 73 кг. Рамзан Албогачиев завоевал «серебро» в категории до 66 кг, а Ибрагим Албогачиев стал третьим в весе до 73 кг», — сказал тренер.
«По итогам состязаний, дзюдоисты также получили путевки на первенство России, которое пройдет в Тюмени с 4 по 7 марта», — добавил он.
По информации Бузуртанова, по правилам турнира обладателями путевок на первенство страны становятся три лучших спортсмена в каждой весовой категории — победитель, серебряный и один из бронзовых призеров. Таким образом, чтобы добиться заветной путевки Ибрагиму Албогачиеву пришлось не только одержать победу в схватке за третье место, но и взять верх над еще одним бронзовым призером турнира в своем весе.
Отметим, что Рамзан и Ибрагим Албогачиевы тренируются под руководством Абабукара Муталиева, Руслана Муталиева, Адама Муталиева, Астемира Бузуртанова и Тахира Албогачиева.
Всероссийские соревнования по дзюдо среди юниоров и юниорок до 23 лет памяти заслуженного тренера России Николая Попова стартовали сегодня в Уфе. В турнире принимают участие около 300 спортсменов из 22 регионов страны, в том числе из Татарстана, Самарской, Нижегородской, Оренбургской областей, Пермского края, Удмуртии, Чувашии, Ингушетии, Республика Марий-Эл, Московской области, Ставропольского и Краснодарского краев и др.