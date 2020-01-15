Ингушские дзюдоисты стали победителями и призерами всероссийских соревнований на призы общества «Динамо»

«Ахмед Богатырев, выступавший за Челябинскую область, стал победителем состязаний в весе до 73 кг. Рамзан Албогачиев завоевал «серебро» в категории до 66 кг, а Ибрагим Албогачиев стал третьим в весе до 73 кг», — сказал тренер.

«По итогам состязаний, дзюдоисты также получили путевки на первенство России, которое пройдет в Тюмени с 4 по 7 марта», — добавил он.

По информации Бузуртанова, по правилам турнира обладателями путевок на первенство страны становятся три лучших спортсмена в каждой весовой категории — победитель, серебряный и один из бронзовых призеров. Таким образом, чтобы добиться заветной путевки Ибрагиму Албогачиеву пришлось не только одержать победу в схватке за третье место, но и взять верх над еще одним бронзовым призером турнира в своем весе.

Отметим, что Рамзан и Ибрагим Албогачиевы тренируются под руководством Абабукара Муталиева, Руслана Муталиева, Адама Муталиева, Астемира Бузуртанова и Тахира Албогачиева.

Всероссийские соревнования по дзюдо среди юниоров и юниорок до 23 лет памяти заслуженного тренера России Николая Попова стартовали сегодня в Уфе. В турнире принимают участие около 300 спортсменов из 22 регионов страны, в том числе из Татарстана, Самарской, Нижегородской, Оренбургской областей, Пермского края, Удмуртии, Чувашии, Ингушетии, Республика Марий-Эл, Московской области, Ставропольского и Краснодарского краев и др.