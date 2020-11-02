Ингушские дзюдоисты стали победителями и призерами Кубка вызова «Локомотив»

Так победителем престижных соревнований в весе до 46 кг стал Мухаммад Талдиев из клуба «Адамас-Спорт». Вторую ступень пьедестала почета в том же весе занял Микаил Богатырев — воспитанник Мурада Богатырева.

Как стало известно «Ингушетии», оба спортсмена провели по 3 схватки и в финальном поединке встретились между собой. Для Мухаммада Талдиева нынешняя награда высшей пробы стала 50-й по счету. На сегодняшний день на счету рекордсмена 50 золотых, 1 серебряная и 3 бронзовых медали.

Также почетное третье место в категории до 30 кг досталось еще одному представителю семейного клуба Талдиевых — Сулейману Гомкортиеву.

По информации руководителя клуба, Адама Талдиева, «Адамас-Спорт» на данных состязаниях представляли 5 спортсменов. Старший брат Мухаммада, Ахмед Талдиев, не смог принять участие в турнире из-за полученной им накануне серьезной травмы.

Отметим, что победитель и призеры соревнований являются представителями назрановских школ дзюдо. Мухаммад Талдиев и Сулейман Гомкортиев тренируются в клубе «Адамас-Спорт», Микаил Богатырев — в секции борьбы на базе восьмой школы Гамурзиевского АО города Назрани.

Детско-юношеский турнир VI Кубок вызова РФСО «Локомотив» по дзюдо стартовал в столице Кабардино-Балкарии в субботу, 31 октября. На протяжении 2 дней юные спортсмены 2007-2008 и 2009-2010 годов рождения из разных регионов России выявляли лучших в 10 весовых категориях. Впервые в состязаниях приняли участие представительницы прекрасной половины человечества.