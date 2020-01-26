Дзюдо

Ингушские дзюдоисты стали первыми в командном зачете на турнире в Ставрополе

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Первое общекомандное место завоевали воспитанники физкультурно-оздоровительного комплекса «Чемпион» сельского поселения Яндаре на открытом первенстве по дзюдо среди юношей МБУ ДО «ЦВР» в столице Ставропольского края.

Об этом «Ингушетии» сообщил один из наставников юных спортсменов, Сулейман Цечоев.

Как стало известно нашей газете, по итогам выступления на турнире в копилке ингушских дзюдоистов оказалось 4 «золота», 1 «серебро» и «бронза».

«Магомед Боков стал победителем состязаний в весе до 30 кг, Рахим Хамхоев был лучшим в категории до 34 кг, Хизиру Китиеву и Джабраилу Часыгову не было равных в весовых категориях до 42 кг и 55 кг соответственно», — сказал тренер.

«Халид Мержоев завоевал серебряную награду в весе до 34 кг, а Адам Боков поднялся на третью ступень пьедестала почета в категории до 38 кг», — добавил Цечоев.

Тренируются юные чемпионы под руководством опытных наставников — Султана Цечоева, Сулеймана Цечоева, Ахмеда Падиева и Алихана Цечоева.

Отметим, что в открытом первенстве по дзюдо среди юношей МБУ ДО «ЦВР», которое проходило сегодня в Ставрополе, принимали участие более 400 юношей 2006-2007 и 2008-2009 годов рождения из регионов СКФО и других субъектов России. Они разыграли комплекты наград в общей сложности в 18 весовых категориях. Победители и призеры турнира были награждены медалями и грамотами.

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