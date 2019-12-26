Дзюдо

Ингушские дзюдоисты сборной России 26 декабря проведут мастер-класс во Дворце спорта «Магас»

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Ингушские дзюдоисты мужской сборной России 26 декабря проведут мастер-класс для молодых спортсменов.

По информации пресс-службы Минспорта Ингушетии, спортивный праздник от триумфаторов самых престижных турниров, в том числе и Олимпийских игр, состоится во дворце спорта «Магас» имени Берда Евлоева в Назрани.

Поучаствовать в мастер-классе смогут все желающие ребята из спортивных школ дзюдо республики. Мероприятие начнется с общей разминки, после этого именитые спортсмены продемонстрируют некоторые технические приемы, а в завершение проведут небольшие спарринги.

В мастер-классе примут участие Хасан и Хусен Халмурзиевы, Муса Могушков, Зелимхан Оздоев, Исмаил Часыгов, Исмаил Хамхоев, Алихан Цечоев и Имранбек Габасов.

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