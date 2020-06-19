Ингушские девушки продемонстрируют навыки стрельбы из лука в Магасе

«Соревнования «Храбрая сердцем» будут проходить в двух категориях: до 13 лет включительно — дистанция стрельбы 8 метров, от 14 лет включительно — 12 метров. Скучавшие в период самоизоляции в своих домах лучницы могут прийти на стадион и продемонстрировать навыки стрельбы», — сказал собеседник издания.⠀⠀⠀⠀

Он отметил, что, несмотря на частичное завершение карантина, участницам придется соблюдать безопасную дистанцию, всем будут выданы медицинские маски. Лучшие лучницы будут награждены ценными подарками с ингушской символикой. Соревнования проводятся с целью популяризации этого вида спорта среди молодежи, повышения спортивного мастерства лучников, отбора лучших спортсменов для участия в турнирах.

Состязание начнется в 15:00.