Ингушские депутаты проголосовали за назначение бывшего следователя на пост омбудсмена

Парламентарии единогласно проголосовали за назначение Цечоева на пост омбудсмен республики.

Бывший следователь занял должность омбудсмена на пятилетний срок. На этом посту он сменил члена совета Ингушского регионального отделения Ассоциации юристов России Джамбулата Оздоева. 46-летний Оздоев возглавлял аппарат уполномоченного на протяжении 10 лет, два срока подряд.

Цечоев является полковником юстиции. Работал на различных должностях в сфере ведения юридической и правоохранительной деятельности. С 2011 года он занимал должность руководителя Назрановского межрайонного следственного отдела СУ СКР.

При этом новый омбудсмен, работая в следственных органах, тесно взаимодействовал с аппаратом уполномоченного по правам человека в вопросах соблюдения прав заключенных в местах лишения свободы, также активно принимал участие в общественных мероприятиях, проводимых в регионе.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что в республике в ближайшие дни назначат нового уполномоченного по правам человека в связи истечением срока полномочий действующего омбудсмена Джамбулата Оздоева. Им может стать бывший руководитель Назрановского межрайонного следственного отдела СУ СКР Ибрагим Цечоев.