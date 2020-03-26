Ингушские депутаты поддержали кандидатуру Сластенина на пост премьер-министра

Кандидатура Сластенина на этот пост была внесена на рассмотрение парламента республики Главой Ингушетии Махмуд-Али Калиматовым.

Как отметил новый глава правительства, за период исполнения обязанностей председателя правительства он успел ознакомиться с текущей социально-экономической ситуацией в республике. Были выделены болевые точки, требующие безотлагательных решений. Сформирован план действий на перспективу на основании ориентиров, заданных Главой республики.

«Главная задача, обозначенная Главой Ингушетии перед правительством, — это своевременное и эффективное выполнение мероприятий нацпроектов. Для реализации указа Президента на 2020 год подписано 31 соглашение о предоставлении средств из федерального бюджета на сумму 6,1 млрд руб. В 2018 году мы освоили 5,9 млрд руб. на эти цели. Запланировано 153 мероприятия, из них 29 объектов капстроительства», — сообщил Сластенин.

Особое внимание, по его словам, региональные власти будут уделять качеству выполняемых строительных работ, использованию выделенных средств. К наиболее сложным и требующим безотлагательных решений вопросам он отнес стабилизацию в финансовой, бюджетной сфере.

Премьер поблагодарил Главу Ингушетии и парламентариев за оказанное доверие, отметив, что приложит все усилия для качественного выполнения возложенных на него задач.

27 января Глава региона Махмуд-Али Калиматов отправил в отставку республиканское правительство, которое с сентября минувшего года возглавлял Константин Суриков. Исполняющим обязанности главы Кабинета министров своим указом он назначил первого вице-премьера Сластенина, позднее он внес его кандидатуру в Народное собрание республики для согласования на должность премьера.

Бывший советник Главы республики Сластенин занял пост первого заместителя председателя правительства Ингушетии 22 января этого года. Ранее он работал руководителем департамента финансов, первым замглавы Самары, имеет опыт работы в банковской системе.

В ходе недавней пресс-конференции Калиматов сообщал, что знает Сластенина 30 лет, он работал первым заммэра Самары по финансовым вопросам, а в республике есть проблемы с финансами, его назначение будет полезно для региона.

Он также отметил, что все чиновники в республике назначаются с испытательным сроком 3-6 месяцев, однако часть из них не справлялись с поставленными задачами и уходили в отставку.

Сластенин на посту премьера сменил Константина Сурикова, возглавлявшего правительство с 12 сентября 2019 года до 27 января 2020 года. Суриков назначен советником Главы региона по инвестиционным вопросам при Постпредстве Ингушетии в Москве.