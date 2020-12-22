Единоборства

Ингушские бойцы завоевали второе общекомандное место на Всероссийском турнире по панкратиону

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Представители бойцовских школ Ингушетии успешно выступили на Всероссийском турнире по спортивной борьбе в дисциплине панкратион на Кубок губернатора Краснодарского края, сообщил газете «Ингушетия» президент региональной федерации панкратиона Абти Яндиев.

«Сборная Республики Ингушетия провела мощную командную работу, результатом которой стало второе общекомандное место», — сказал собеседник нашего издания.

По информации Абти Яндиева, республику на данном турнире представляли 36 спортсменов разных возрастов из 4-х бойцовских клубов: «Малгобек ММА», «Эскар», «Гладиатор» и «Хищник». Все они тренируются под руководством Назира Хадзиева, Башира Гагиева, Герихана Шибилова, Алихана Халухаева и Адама Ганиева.

Отметим, что ставший ежегодным Всероссийский турнир по спортивной борьбе в дисциплине панкратион на Кубок губернатора Краснодарского края проходил накануне во Дворце спорта «Олимп». За почетную награду — переходящий кубок, сражались 27 команд из разных регионов нашей страны. Более 450 сильнейших бойцов пяти возрастных групп разыграли комплекты медалей в 45 весовых категориях.

Организаторы соревнований отмечают, что ими были выполнены все требования санитарной безопасности: дезинфекция помещений, соблюдение социальной дистанции, отсутствие зрителей на трибунах.

Собеседник «Ингушетии» поблагодарил всех, кто оказал помощь в организации поездки спортсменов на турнир.

«Отдельная благодарность полномочному представителю республики в Краснодарском крае Ахмедхану Бекову, Магомеду Картоеву и другим неравнодушным людям, оказавшим поддержку землякам. Ваша помощь бесценна», — сказал Абти Яндиев.

Напомним, что в 2019 году сборная Ингушетии также успешно представила республику на данном турнире, завоевав третье общекомандное место.

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