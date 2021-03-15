Кикбоксинг

Ингушские бойцы завоевали 59 медалей на чемпионате и первенстве СКФО по кикбоксингу

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Сборная команда ингушских кикбоксеров успешно выступила на чемпионате и первенстве СКФО по кикбоксингу в дисциплинах К-1, «фулл-контакт», «фулл-контакт с лоу-киком», «лайт-контакт», «поинтфайтинг» в дагестанском Избербаше.

«Сборная республики была представлена рекордным количеством спортсменов — 61 боец. Спортсмены завоевали первое общекомандное место среди взрослых в разделе «фулл-контакт», — сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минспорта региона.

Медальный зачет сборной Ингушетии составляет 59 медалей. Победителями соревнований в своих весовых категориях стали Дударов Ибрагим (+47 кг), Дударов Юсуп (67 кг), Цороев Халит (60 кг), Аушев Адам (45 кг), Колоев Абдул-Малик (63 кг), Султыгов Ахмед (37 кг), Богатырев Ахмед (74 кг), Баркинхоев Магомед-Башир (75 кг), Кхириев Кхири (63 кг), Саутиев Микаил (54 кг), Чапанов Сулейм (51 кг), Газгиреев Ислам (+81 кг), Дзауров Юсуф (86 кг), Оздоев Адам (+91 кг), Муталиев Ислам (91 кг), Алиев Адам (63 кг), Мерешков Хамзат (54 кг), Бараев Рамазан (51 кг), Богатырев Ахмед (74 кг).

Соревнования являлись отборочными на первенство и чемпионат России по кикбоксингу, которые пройдут с 19 по 25 апреля в Красноярске. Путевку на российское первенство получили обладатели золотых медалей.

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