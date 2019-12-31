Ингушские бойцы завоевали 15 наград на соревнованиях по смешанным единоборствам в Дагестане

Как сообщил «Ингушетии» наставник спортсменов, победителями турнира стали Саид-Магомед Нальгиев (25 кг) и Саид-Магомед Плиев (37 кг) в возрастной группе бойцов 6-7 лет, среди бойцов 8-9 лет — Адам Шаухалов (24 кг) и Магомед Плиев (35 кг).

Серебряные награды завоевали Рахим Барахоев (24 кг) и Ислам Берсанов (26 кг) среди бойцов 6-7 лет, Рахим Бадиев (32 кг) среди спортсменов 10-11 лет, а Али Гарданов (38 кг) и Магомед Плиев (+ 60 кг) среди атлетов 12-13 лет.

«Бронзы» удостоились Илез Шаухалов (26 кг), Абдулмалик Сакалов (27 кг) и Абдул-Малик Плиев (30 кг) в возрастной группе спортсменов 8-9 лет, среди бойцов 12-13 лет — Тимур Хамхоев (42 кг), Тагир Плиев (45 кг) и Муса Барахоев (50 кг).

Открытое первенство по смешанным единоборствам «Битва в Хасавюрте» проводилось в двух разделах — микс комбат и микс реслинг. Победители соревнований всех возрастов были награждены медалями, дипломами и поясами.