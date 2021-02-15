Ингушские борцы выиграли 14 медалей на турнире по грэпплингу «Mozdok open I»

Победителями соревнований «Mozdok open I» стали Ахмед Хашагульгов (6-7 лет 34кг), Абубакар Ибрагимов (15-16 лет 65 кг), Мухаммад Дербичев (10-11 лет 50 кг), Абу-Бакр Хаутиев (12-13 лет 50 кг), Мурад Сапралиев (18-19 лет 66 кг), Салман Алхастов (16-17 лет 69 кг), Абдул-Малик Акиев-Малик (10-11 лет 30 кг).

Серебряных медалей удостоились Орцхо Хаутиево (8-9 лет 24 кг), Беслан Картоев (18+ лет 66 кг), Давид Цечоев (10-11 лет 42 кг), Саид Баркинхоев (10-11 лет 34 кг), Акраман Орцханов (14-15 лет 47 кг).

«Бронза» у Ахмеда Точиева (14-15 лет 53 кг) и Ибрагима Алхастова (14-15 лет 59 кг).

Тренируются спортсмены под руководством Илеза Хашагульгова.