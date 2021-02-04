Ингушские борцы вольного стиля завоевали ещё две медали на первенстве СКФО в Хасавюрте

Напомним, соревнования проходили в городе Хасавюрт (Дагестан). Ингушские атлеты получили право участия в первенстве России по вольной борьбе — 2021.

Как сообщил интернет-ресурс «Ингушспорт», Ислам Газиков (СК «Чингиз») занял третье место в весовой категории до 60 кг, Магомед-Башир Тутаев (СК «Кушт») — третье место в весовой категории до 51 кг.