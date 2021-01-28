Ингушские борцы классического стиля завоевали медали на первенстве Москвы
Представители спортивного клуба «Ади Ахмад» завоевали две медали на первенстве Москвы по греко-римской борьбе среди юношей до 18 лет. Об этом стало известно от президента Федерации спортивной борьбы Ингушетии Руслана Белхороева.
Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минспорта региона, победителем соревнований в весовой категории до 80 кг стал Рамазан Арапханов. «Бронзу» в весовой категории до 80 кг завоевал Саид-Магомед Анзоров.
Руслан Белхороев отметил, что соревнования являлись отборочными на первенство России, которое пройдет в конце февраля в Омске, оба спортсмена примут в нем участие.
Ответственным наставником был тренер высшей категории Алихан Арапханов и тренер Ислам Арапханов.