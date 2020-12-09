Борьба

Ингушские борцы классического стиля проходят тренировочный сбор в Тырныаузе

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Спортсмены спортклуба «Ади Ахмад» принимают участие в тренировочном сборе в составе юношеской сборной России по греко-римской борьбе в приэльбрусском Тырныаузе.

Ответственный за команду в тренерском составе — вице-президент федерации РИ, тренер юношеской сборной России по греко-римской борьбе Бекхан Манкиев.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минспорта региона, сбор является первым этапом подготовки к предстоящему первенству России, которое пройдет в марте следующего года.

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