Ингушские борцы классического стиля проходят тренировочный сбор в Тырныаузе
Спортсмены спортклуба «Ади Ахмад» принимают участие в тренировочном сборе в составе юношеской сборной России по греко-римской борьбе в приэльбрусском Тырныаузе.
Ответственный за команду в тренерском составе — вице-президент федерации РИ, тренер юношеской сборной России по греко-римской борьбе Бекхан Манкиев.
Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минспорта региона, сбор является первым этапом подготовки к предстоящему первенству России, которое пройдет в марте следующего года.