Ингушские борцы из спортивного клуба «Ади Ахмад» завоевали пять медалей на первенстве Москвы

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минспорта региона, серебряных медалей удостоились Барахоев Магомед (67 кг), Евлоев Мухаммад (87 кг) и Цуров Зелимхан (97 кг). Бронзовыми медалистами стали Хациев Мухаммад (77 кг) и Цечоев Амирхан (82 кг).

Все призеры стали обладателями путевок на Первенство России, которое пройдет в конце марта в Москве.

Президент федерации спортивной борьбы республики Руслан Белхороев отметил неплохой результат ингушских спортсменов на этих соревнованиях и подчеркнул, что еще предстоит много работы над техническими ошибками.