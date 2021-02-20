Единоборства

Ингушские борцы из спортивного клуба «Ади Ахмад» завоевали пять медалей на первенстве Москвы

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Борцы классического стиля из клуба «Ади Ахмад» завоевали три серебряные и две бронзовые медали на первенстве Москвы среди спортсменов до 23 лет.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минспорта региона, серебряных медалей удостоились Барахоев Магомед (67 кг), Евлоев Мухаммад (87 кг) и Цуров Зелимхан (97 кг). Бронзовыми медалистами стали Хациев Мухаммад (77 кг) и Цечоев Амирхан (82 кг).

Все призеры стали обладателями путевок на Первенство России, которое пройдет в конце марта в Москве.

Президент федерации спортивной борьбы республики Руслан Белхороев отметил неплохой результат ингушских спортсменов на этих соревнованиях и подчеркнул, что еще предстоит много работы над техническими ошибками.

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