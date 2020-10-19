Бокс

Ингушские боксёры завоевали шесть медалей на Всероссийских соревнованиях в Грозном

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Спортсмены из Ингушетии успешно выступили на Всероссийских соревнованиях по боксу класса «А» на призы Главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова.

В соревнованиях участвовали порядка 100 спортсменов из различных регионов России.

Спортсмены из Ингушетии завоевали шесть медалей различного достоинства. Среди них два золотых медалиста — Мовсар Плиев в весовой категории 75 кг и Эмран Хамхоев в категории 60 кг. Тамерлан Оздоев удостоен серебряной награды в весовой категории до 64 кг.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минспорта региона, кроме того, трое спортсменов завоевали бронзовые медали: Мовлатгири Гайтукиев в весе 64 кг, Аслан Плиев в категории 56 кг и Илез Альтемиров в весовой категории +91 кг.

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