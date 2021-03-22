Ингушские боксёры завоевали семь медалей на всероссийских соревнованиях в Нальчике

Соревнования прошли в Универсальном спортивном комплексе столицы Кабардино-Балкарии. Турнир собрал 98 спортсменов из 22 регионов России. Поддержать участников соревнований на торжественное открытие приехал олимпийский чемпион, чемпион мира по версии IBO, чемпион Европы по версии EBU Рахим Чахкиев.

По информации интернет-ресурса «Ингушспорт», первые места заняли Мовлатгири Гайтукиев в весовой категории до 64 кг (тренер А. Хамхоев), Мовсар Плиев в весовой категории до 75 кг (тренеры М. Местоев, Б. Шанхоев, А. Джандаров), Умар Султыгов в весовой категории до 91 кг (тренеры И. Дзангиев, И. Мургустов, М. Дзауров), Илез Альтемиров в весовой категории свыше 91 кг (тренеры М. Местоев, Б. Шанхоев, А. Джандаров).

Третьи места заняли Аслан Плиев в весовой категории до 56 кг (тренеры М. Местоев, Б. Шанхоев, А. Джандаров), Магомед Тангиев в весовой категории до 64 кг (тренер М. Местоев), Магомед Алиев в весовой категории до 81 кг (тренеры А. Албаков, М. Яндиев).

Также приз «За лучшую технику» получил Умар Султыгов, приз «Лучший боксёр турнира» достался Мовсару Плиеву.