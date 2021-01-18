Бокс

Ингушские боксёры завоевали десять медалей на первенстве «Юность России» в станице Суворовская

0

Ингушские спортсмены достойно выступили на первенстве ОГФСО «Юность России» по боксу среди юношей и юниоров в станице Суворовская Ставропольского края и стали призерами соревнований, завоевав десять медалей различного достоинства.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минспорта региона, среди юниоров (1999-2002 г. р.) золотую медаль завоевал Гайтукиев Мовлатгири (64 кг, тренер Кадыр Хамхоев), «бронза» у Оздоева Тамерлана (64 кг, тренер Бурундуков Рустам), Местоева Магомеда (75 кг, тренер Местоев Макшарип), Султыгова Умара (91 кг, тренер Дзангиев Ибрагим).

Среди юношей 2005-2006 г. р. серебряная медаль у Аушева Алисхана (70 кг, тренер Беков Иса). Бронзовые медали завоевали Боков Магомед (50 кг, тренер Аушев Тимур), Торшхоев Расул (57 кг, тренер Дорсигов Або, Мальсагов, Погоров), Беков Идрис (75 кг, тренер Беков Хамзат), Хашиев Адам (75 кг, тренер Беков Иса), Муцольгов Дени (80 кг, тренер Баркинхоев Ваха).

Федерация бокса Ингушетии выразила благодарность вице-президенту федерации Хусейну Бузуртанову за содействие в поездке на Всероссийское первенство.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Школы и медучреждения Ингушетии получили 18 единиц нового автотранспорта
Умер Ахмед Арсанов, внук шейха Дени Арсанова
В горной Ингушетии пройдёт очередной республиканский турнир по пейнтболу
В Ингушетии за сутки Covid-19 подтвержден у 56 человек
Ингушские спортсмены начнут свои выступления на предолимпийском чемпионате России по греко-римской борьбе
На новогодних каникулах Wink смотрели в 1,7 раза больше, чем в прошлом году
Смартфоны Samsung и колонки Bluetooth JBL. Рейтинг умных новогодних подарков от МегаФона
Средства маткапитала можно будет потратить на первоначальный взнос по сельской ипотеке
Ингушский ансамбль «Сийг» — обладатель Гран-при фестиваля-конкурса «Минута славы»
В Ингушетии за весь период от Covid-19 выздоровели почти 11,5 тыс. человек
В горной части Ингушетии ожидается сильный ветер до 28 метров в секунду

Главное

Яндекс.Метрика

 