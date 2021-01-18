Ингушские боксёры завоевали десять медалей на первенстве «Юность России» в станице Суворовская
Ингушские спортсмены достойно выступили на первенстве ОГФСО «Юность России» по боксу среди юношей и юниоров в станице Суворовская Ставропольского края и стали призерами соревнований, завоевав десять медалей различного достоинства.
Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минспорта региона, среди юниоров (1999-2002 г. р.) золотую медаль завоевал Гайтукиев Мовлатгири (64 кг, тренер Кадыр Хамхоев), «бронза» у Оздоева Тамерлана (64 кг, тренер Бурундуков Рустам), Местоева Магомеда (75 кг, тренер Местоев Макшарип), Султыгова Умара (91 кг, тренер Дзангиев Ибрагим).
Среди юношей 2005-2006 г. р. серебряная медаль у Аушева Алисхана (70 кг, тренер Беков Иса). Бронзовые медали завоевали Боков Магомед (50 кг, тренер Аушев Тимур), Торшхоев Расул (57 кг, тренер Дорсигов Або, Мальсагов, Погоров), Беков Идрис (75 кг, тренер Беков Хамзат), Хашиев Адам (75 кг, тренер Беков Иса), Муцольгов Дени (80 кг, тренер Баркинхоев Ваха).
Федерация бокса Ингушетии выразила благодарность вице-президенту федерации Хусейну Бузуртанову за содействие в поездке на Всероссийское первенство.