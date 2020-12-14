Ингушские боксёры успешно выступили на юниорском первенстве СКФО

Юные ингушские боксеры показали хорошую подготовку и завоевали медали различного достоинства. По итогам соревнований серебряную медаль в весовой категории до 81 кг завоевал Алиев Магомед. Тренируется спортсмен под руководством Яндиева Магомеда и Албакова Ахмеда в селении Дачное. Завоевав серебряную медаль на первенстве СКФО, Магомед Алиев обеспечил себе путевку на первенство России.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минспорта региона, обладателями бронзовых медалей стали Тангиев Магомед (64 кг, тренер Местоев Макшарип), Горбаков Тимур (81 кг, тренер Чапанов Руслан) и Дакиев Увайс (56 кг, тренер Баркинхоев Ваха).