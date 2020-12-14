Бокс

Ингушские боксёры успешно выступили на юниорском первенстве СКФО

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Ингушские боксеры стали призерами первенства Северо-Кавказского федерального округа по боксу среди юниоров 19-22 лет. Соревнования проходили в станице Суворовская Ставропольского края.

Юные ингушские боксеры показали хорошую подготовку и завоевали медали различного достоинства. По итогам соревнований серебряную медаль в весовой категории до 81 кг завоевал Алиев Магомед. Тренируется спортсмен под руководством Яндиева Магомеда и Албакова Ахмеда в селении Дачное. Завоевав серебряную медаль на первенстве СКФО, Магомед Алиев обеспечил себе путевку на первенство России.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минспорта региона, обладателями бронзовых медалей стали Тангиев Магомед (64 кг, тренер Местоев Макшарип), Горбаков Тимур (81 кг, тренер Чапанов Руслан) и Дакиев Увайс (56 кг, тренер Баркинхоев Ваха).

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