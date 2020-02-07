Ингушские боксёры успешно выступили на первенстве ОГФСО «Юность России» среди юниоров

По информации интернет-ресурса «Ингушспорт», Аюп Кодзоев занял первое место в весовой категории до 81 кг (СК «Оздо», тренеры Магомет Дзауров, Иса Мургустов), Ибрагим Таркоев — второе место в весовой категории до 56 кг (СК «Чингиз», тренеры Абу Дарсигов, Гирихан Мальсагов), Ислам Цороев — второе место в весовой категории свыше 91 кг (тренер Магомет Алдаганов).

Напомним, первенство России по боксу пройдёт с 21 февраля по 1 марта в Краснодаре.