Бокс

Ингушские боксёры успешно выступили на первенстве ОГФСО «Юность России» среди юниоров

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Ингушские боксёры успешно выступили в станице Суворовская (Ставропольский край) на первенстве ОГФСО «Юность России» среди юниоров 17-18 лет, отборе на первенство России по боксу.

По информации интернет-ресурса «Ингушспорт», Аюп Кодзоев занял первое место в весовой категории до 81 кг (СК «Оздо», тренеры Магомет Дзауров, Иса Мургустов), Ибрагим Таркоев — второе место в весовой категории до 56 кг (СК «Чингиз», тренеры Абу Дарсигов, Гирихан Мальсагов), Ислам Цороев — второе место в весовой категории свыше 91 кг (тренер Магомет Алдаганов).

Напомним, первенство России по боксу пройдёт с 21 февраля по 1 марта в Краснодаре.

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