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Ингушские боксеры завоевали восемь медалей на открытом турнире на призы Виктории Усаченко в Ставропольском крае

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Спортсмены из Ингушетии завоевали восемь медалей различного достоинства на открытом турнире по боксу на призы мастера спорта международного класса Виктории Усаченко, который проходил в станице Суворовская Ставропольского края.

В турнире приняло участие более 150 боксеров из разных регионов России.

Спортсмены, представлявшие ингушскую школу бокса, привезли восемь медалей, из которых шесть наград высшей пробы и две серебряные.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минспорта республики, лучшими в своей весовой категории стали Колоев Адам (69 кг), Арчаков Рамзан (54 кг), Евкуров Тамерлан (48 кг), Цороев Ислам (+91 кг), Саутиев Микаил (52 кг) и Чапанов Сулейм (46 кг).

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