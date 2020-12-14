Ингушские боксеры завоевали восемь медалей на открытом турнире на призы Виктории Усаченко в Ставропольском крае

В турнире приняло участие более 150 боксеров из разных регионов России.

Спортсмены, представлявшие ингушскую школу бокса, привезли восемь медалей, из которых шесть наград высшей пробы и две серебряные.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минспорта республики, лучшими в своей весовой категории стали Колоев Адам (69 кг), Арчаков Рамзан (54 кг), Евкуров Тамерлан (48 кг), Цороев Ислам (+91 кг), Саутиев Микаил (52 кг) и Чапанов Сулейм (46 кг).