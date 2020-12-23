Бокс

Ингушские боксеры завоевали 6 наград на всероссийском турнире в КБР

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На межрегиональном турнире по боксу, посвященном памяти тренера Мурада Дышекова и мастера спорта России Марата Текуева, боксеры спортивной школы имени Тумгоева Малгобека завоевали шесть наград, из которых две высшей пробы и четыре серебряных, сообщили газете «Ингушетия» в Минспорте региона.

«Соревнования проходили с 17 по 20 декабря текущего года в городе Тырныауз в Кабардино-Балкарии. Чемпионом турнира стали Иса Евлоев (54 кг) и Дени Шердиев (91 кг). Серебряные медали в активе у Имрана Ужахова (37 кг), Азамата Додова (38,5кг), Магомеда Тимурзиева (52 кг) и Рамазана Гатагажева (76 кг)», — сказал собеседник.

По его словам, спортсмены являются воспитанниками Мустафы Садакиева, Магомеда Измайлова и Магомеда Патиева.

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