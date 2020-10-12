Бокс

Ингушские боксеры успешно выступили на чемпионате СКФО в Грозном

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Ингушская сборная заняла третье общекомандное место на чемпионате Северо-Кавказского федерального округа по боксу среди мужчин 19-40 лет в городе Грозном.

Воспитанники ингушских спортивных школ стали обладателями пяти медалей, из которых одна золотая и четыре бронзовых. Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба регионального Минспорта, награду высшей пробы завоевал Умар Султыгов, став чемпионом СКФО в весовой категории до 91 кг.

Обладателями бронзовых медалей стали Бекхан Батаев (52 кг), Мовлатгири Гайтукиев (63 кг), Мовсар Плиев (75 кг) и Илез Альтемиров (+91 кг). Тренируются спортсмены под руководством Хамзата Бекова, Кадыра Хамхоева, Макшарипа Местоева, Ибрагима Дзангиева и Исы Мургустова.

Поддержать спортсменов в спортивный комплекс «Олимпийск» приехал президент Федерации бокса Ингушетии Рустам Тангиев. Стоит отметить, что по итогам чемпионата планируется выявление сильнейших спортсменов СКФО с целью формирования спортивной команды для участия в чемпионате России по боксу.

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