Ингушские боксеры успешно выступили на чемпионате СКФО в Грозном

Воспитанники ингушских спортивных школ стали обладателями пяти медалей, из которых одна золотая и четыре бронзовых. Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба регионального Минспорта, награду высшей пробы завоевал Умар Султыгов, став чемпионом СКФО в весовой категории до 91 кг.

Обладателями бронзовых медалей стали Бекхан Батаев (52 кг), Мовлатгири Гайтукиев (63 кг), Мовсар Плиев (75 кг) и Илез Альтемиров (+91 кг). Тренируются спортсмены под руководством Хамзата Бекова, Кадыра Хамхоева, Макшарипа Местоева, Ибрагима Дзангиева и Исы Мургустова.

Поддержать спортсменов в спортивный комплекс «Олимпийск» приехал президент Федерации бокса Ингушетии Рустам Тангиев. Стоит отметить, что по итогам чемпионата планируется выявление сильнейших спортсменов СКФО с целью формирования спортивной команды для участия в чемпионате России по боксу.