Бокс

Ингушские боксеры стали призерами открытых соревнований общества «Динамо»

0

Боксеры Ингушетии на Всероссийских открытых соревнованиях общества «Динамо» среди юношей 15-16 лет завоевали две серебряные и четыре бронзовые медали.

«Серебро» у Илеза Колоева (48 кг) и Исы Костоева (70 кг), сообщает пресс-служба министерства спорта региона.

Обладателями бронзовых наград стали Адам Дзахкиев (46 кг), Расул Торшхоев (57 кг), Абдул-Малик Измайлов (63 кг), и Халид Цороев (63 кг).

Тренируют спортсменов Магомед Леймоев, Рустам Брондуков, Исмаил Илиев, Магомед Измайлов, Мустафа Садакиев, Абу Дорсигов и Руслан Костоев.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Пять золотых медалей завоевали ингушские боксеры на турнире в Ессентуках
В Ингушетии коронавирус за сутки подтвержден у 15 человек
В середине весны в России ожидается рост заболеваемости Covid-19
Упрощены правила направления средств материнского капитала на улучшение жилищных условий
Ингушское отделение Союза театральных деятелей отметило свое совершеннолетие
Ингушские артисты приглашают женщин на праздничный концерт
Калиматов восхитился поступком 18-летней Сабины Эсаевой, спасшей соседских детей при пожаре
Один человек погиб, трое пострадали в ночном ДТП в Ингушетии
В Ингушетии снижается суточный прирост новых случаев Covid-19
В Ингушетии пройдет первенство ЮФО и СКФО по хоккею среди юношей до 12 лет
Ингушетия в тройке регионов с самой высокой средней стоимостью обслуживания ипотеки

Главное

Яндекс.Метрика

 