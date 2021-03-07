Ингушские боксеры стали призерами открытых соревнований общества «Динамо»
Боксеры Ингушетии на Всероссийских открытых соревнованиях общества «Динамо» среди юношей 15-16 лет завоевали две серебряные и четыре бронзовые медали.
«Серебро» у Илеза Колоева (48 кг) и Исы Костоева (70 кг), сообщает пресс-служба министерства спорта региона.
Обладателями бронзовых наград стали Адам Дзахкиев (46 кг), Расул Торшхоев (57 кг), Абдул-Малик Измайлов (63 кг), и Халид Цороев (63 кг).
Тренируют спортсменов Магомед Леймоев, Рустам Брондуков, Исмаил Илиев, Магомед Измайлов, Мустафа Садакиев, Абу Дорсигов и Руслан Костоев.