Акция

Ингушские библиотеки примут участие во всероссийской акции «Библионочь-2021»

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Библиотеки Ингушетии примут участие во всероссийской акции «Библионочь-2021», которая пройдет 24 апреля, сообщила пресс-служба регионального министерства культуры.

В этом году акция пройдет под девизом «Книга — путь к звездам». Ее тема посвящена 60-летию полета Юрия Гагарина в космос и приурочена к празднованию Года науки и технологий.

Информационным партнером акции традиционно стал портал «Культура. РФ». На официальной странице «Библионочи-2021» собраны тематические материалы, посвященные литературе, книгам и библиотекам: увлекательные статьи, тесты, лекции, интервью и многое другое. А также на сайте доступна афиша мероприятий «Библионочи» по всей стране, которая будет обновляться каждый день до 24 апреля.

Попасть в афишу могут культурные учреждения из всех регионов России. Для этого нужно добавить мероприятие в систему «PRO. Культура. РФ» (ранее — АИС ЕИПСК) и указать тег «Библионочь».

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