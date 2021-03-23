Ингушские библиотеки примут участие во всероссийском проекте «Литературная карта России в комиксах»

«Региональная часть проекта состоит из проведения конкурса рисованных историй «Литературная Ингушетия в комиксах». Конкурс длится три месяца и завершается выставкой лучших работ. На базе библиотеки-куратора будет организована «Неделя литературных комиксов», программа которой включает встречи с комиксистами и мастер-классы по комиксам, методические мероприятия по работе с комиксами для библиотекарей под руководством Российской государственной библиотеки для молодёжи и другие мероприятия», — сказал представитель учреждения.

По его словам, результатом всероссийского проекта должна стать интерактивная карта России с комиксами, посвященными различным регионам России. Будет издана книга «Литературная карта России в комиксах», включающая лучшие работы от каждого региона-участника. Также планируется проведение передвижной выставки в разных городах России и за рубежом.

«Задачи проекта — привлечь молодежь к чтению художественной литературы и поддержать патриотический дух читателей, выводя на общероссийский уровень тему локальной литературной традиции. Через комиксы, рисованные истории организаторы хотят привлечь широкую аудиторию к многогранному литературному наследию разных уголков страны, таким образом сделав близкими и более понятными для читателей регионы, где они, возможно, никогда не бывали», — пояснил собеседник газеты.