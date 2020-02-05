Ингушские библиотекари приглашают жителей республики принять участие в акции «Дарите книги с любовью»

Акция пройдет с 10 по 16 февраля 2020 года, она приурочена к Международному дню книгодарения, который отмечается 14 февраля во многих странах мира. Главная идея праздника — вдохновить людей дарить друг другу хорошие книги и показать, что бумажная книга остается актуальным подарком и не теряет своей ценности.

«Национальная библиотека Ингушетии объявляет сбор книг в связи с участием в акции. Мы приглашаем детей и взрослых дарить книги друзьям и родным, приносить книги в библиотеки, школы, детские учреждения для тех, кто в них особенно нуждается. В акции может поучаствовать любой желающий», — сказано в релизе.

Всех желающих принять участие в акции библиотекари просят приносить книги в Национальную библиотеку по адресу: г. Сунжа, ул. Луначарского, 106, с 10:00 до 17:00 до 16 февраля включительно. Собранные книги будут переданы в новые школьные библиотеки, которые нуждаются в комплектовании книжного фонда.