Ингушские библиотекари подводят итоги акции «Дарите книги с любовью»

Сегодня библиотекари передали книги вновь открытым республиканским учреждениям образования — карабулакскому Колледжу государственной и муниципальной службы и назрановской школе № 12. Ранее книги были переданы Центру непрерывного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Предпочтения среди других образовательных учреждений им отданы ввиду того, что открывающиеся в них библиотеки нуждаются в помощи для создания своих первоначальных фондов.

Национальная библиотека благодарит всех, кто поддержал эту благотворительную акцию и внес свой вклад в ее продвижение по республике.

«Хотелось бы отметить, что участие в акции Администрации Главы Ингушетии, передавшей в дар Национальной библиотеке более полутора тысяч книг, воспринято нами как знак участия и внимания, неравнодушия к библиотекам республики на государственном уровне, за что коллектив выражает особую благодарность», — отметила директор учреждения Радима Газдиева.