Ингушские библиотекари подводят итоги акции «Дарите книги с любовью»
Близится к концу четвертая Общероссийская акция «Дарите книги с любовью», и сотрудники Национальной библиотеки Ингушетии, которая является ее куратором, подводят итоги, сообщает пресс-служба учреждения.
Сегодня библиотекари передали книги вновь открытым республиканским учреждениям образования — карабулакскому Колледжу государственной и муниципальной службы и назрановской школе № 12. Ранее книги были переданы Центру непрерывного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Предпочтения среди других образовательных учреждений им отданы ввиду того, что открывающиеся в них библиотеки нуждаются в помощи для создания своих первоначальных фондов.
Национальная библиотека благодарит всех, кто поддержал эту благотворительную акцию и внес свой вклад в ее продвижение по республике.
«Хотелось бы отметить, что участие в акции Администрации Главы Ингушетии, передавшей в дар Национальной библиотеке более полутора тысяч книг, воспринято нами как знак участия и внимания, неравнодушия к библиотекам республики на государственном уровне, за что коллектив выражает особую благодарность», — отметила директор учреждения Радима Газдиева.