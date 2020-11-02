Концерт

Ингушские артисты приняли участие в межрегиональном онлайн-концерте «От дружбы — Родина сильней!»

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Творческий коллектив Дома культуры города Карабулака принял участие в межрегиональном онлайн-концерте «От дружбы — Родина сильней!», организатором которого является Дом культуры города Кирова.

Как сообщила пресс-служба Республиканского дома народного творчества Ингушетии, коллеги из Кирова поблагодарили коллектив, возглавляемый Камбулатом Аушевым, за участие в мероприятии.

«Благодарим вас за то, что откликнулись на нашу просьбу. Онлайн-концерт «От дружбы — Родина сильней!» выйдет в свет только с помощью наших совместных усилий и творчества, не знающего территориальных границ», — отметили организаторы мероприятия в благодарственном письме.

Трансляцию концерта можно будет посмотреть 4 ноября 2020 года в 12:00 мск на страничке «ВКонтакте».

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