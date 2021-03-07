Ингушские артисты приглашают женщин на праздничный концерт

В первом отделении концерта зрителей ждет встреча с оркестром народных инструментов под управлением дирижера Ильи Петренко. Оркестр исполнит «Фантазии на ингушские темы», «Попурри на вайнахские мелодии», «Гимн Дикой дивизии», «Ноктюрн».

Под аккомпанемент оркестра народных инструментов исполнят свои композиции народная артистка Ингушетии Любовь Барахоева, Лолита Хашагульгова и мужская вокальная группа «Лоаман оаз». Артисты студии театра и кино «Барт» порадуют зрителей смешными миниатюрами.

Во втором, эстрадном отделении концерта выступят Государственный ансамбль народного танца «Ингушетия» и популярные вокалисты филармонии и культурно-технического центра.

Начало концерта — в 14:30.