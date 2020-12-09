Концерт

Ингушские артисты подготовили праздничный концерт ко Дню Героев Отечества

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В День Героев Отечества жители Ингушетии смогут посмотреть праздничный концерт, в котором выступят самые яркие звезды ингушского вокала, сообщила пресс-служба Государственной филармонии имени Ахмета Хамхоева.

Запись концерта состоялась накануне в муниципальном Дворце культуры города Назрани.

Композиции о героях Ингушетии и России исполняют Любовь Барахоева, Айна Алиева, Рахман Беков, Лема Нальгиева, Индира Хочубарова, Суммая, Рамзан Хаджаев, Хава Евлоева, мужская группа «Лоаман оаз», Жаннати Цечоева, Зураб Зурабов, инструментальное трио колледжа искусств и хор Горского кадетского корпуса.

Трансляция концерта состоится на телеканале НТРК «Ингушетия» в 21:40.

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