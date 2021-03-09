Ингушские армрестлеры завоевали две награды на юниорском первенстве России

«На днях в орловском ТМК «Гринн» прошло первенство России по армрестлингу среди юниоров. Ингушские спортсмены успешно выступили на этом турнире», — сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба Минспорта республики.

По итогам первенства серебряную медаль завоевал Ислам Евлоев в весовой категории до 65 килограммов и получил путевку на европейское и мировое первенство, бронзовым медалистом стал Уматгири Беков в категории +90 кг.