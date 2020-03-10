Ингушские армрестлеры успешно выступили на чемпионате России в Перми

По информации пресс-службы Минспорта республики, Али Тимурзиев и Адам Баркинхоев завоевали на этих соревнованиях две золотые и одну серебряную медали.

Так, Баркинхоев Адам взял «золото» на правую руку, а на левую — «серебро». В сумме вышло «золото». Адам выступает в весе до 100 кг. Другой участник турнира — Али Тимурзиев стал бронзовым призёром в весовой категории до 75 кг.

Тренируют спортсменов тренеры Хусен Котиев и Ибрагим Тимурзиев.