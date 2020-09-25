Ингушские археологи создадут 3-D модели памятников культуры для научных целей

«Специалисты приступили к организации обмеров археолого-архитектурных объектов, расположенных в горной части Ингушетии. Руководство полевыми и камеральными работами осуществляется архитектором, сотрудником археологического центра Илезом Гадиевым», — отмечается в сообщении.

В исследовательские задачи группы входят натурные обмерочные планы, разрезы фасадов, пообъектные планы, планы архитектурных комплексов и др. Также планируется создание 3-D моделей местных древностей.

Пилотные работы начались с полубоевой башни архитектурного ансамбля Гув в Чулхойском ущелье (бассейн реки Армхи). Полученные материалы в будущем могут быть использованы как в научных целях, так и при разработке проектов реставрации, консервации и ремонта местных памятников архитектуры.

По данным управления культурного наследия республики, на территории заповедника находятся на госохране 1 тыс. 858 объектов культурного наследия (125 ансамблей). К их числу относятся 78 объектов, включенных в единый госреестр памятников народов РФ и 1 тыс. 780 имеют статус выявленных объектов культурного наследия.

С 1999 по 2019 год отреставрировано 97 памятников. Реставрация уникальных комплексов проводилась как за счет бюджетных средств, так и за счет представителей тейпов.