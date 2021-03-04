Ингушские актеры поддержали своих коллег по артистическому цеху живым выступлением

«Прошел год с тех пор, как мы живем в условиях жестких ограничений. Пандемия обрушила привычный образ жизни, но самый ощутимый удар приняла на себя сфера культуры. Закрылись театры, концертные залы и прочие площадки проведения массовых мероприятий. Разумеется, мы не сложили руки и продолжили свою работу. Освоили онлайн-технологии, научились репетировать в режиме онлайн, выступать перед пустым залом в рамках трансляции в интернете перед невидимой аудиторией», — рассказал газете «Ингушетия» директор филармонии Руслан Куштов.

По его словам, творческие работники настолько соскучились по живым концертам и спектаклям, что коллеги по артистическому цеху решили выступить друг перед другом.

Веселая, феерическая комедия из неаполитанской действительности никого не оставила равнодушным. Южный темперамент, мафиозные повадки, неаполитанская импульсивность и непередаваемый юмор героев пьесы, мастерски обыгранные актерами Русского театра, захватили внимание зрителей и не отпускали до самого занавеса.

«И пусть сегодня в качестве зрителей в зале присутствовали только работники филармонии, это нисколько не испортило впечатления от великолепного действия, происходящего на сцене», — отметил Куштов и выразил надежду, что скоро ограничения будут сняты и артисты снова встретятся со зрителями вживую.