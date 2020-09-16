Ингушская региональная организация Всероссийского общества слепых проведёт в Назрани презентацию проекта «Спорт без преград»

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба спортивного ведомства региона, в рамках презентации команда проекта расскажет о целях и задачах данной социальной инициативы, специалисты и реабилитологи проведут мастер-класс по настольному теннису и обучающий тренинг по социальному сопровождению инвалидов по зрению.

Реализация проекта позволит организовать работу спортивных секций по настольному теннису (шоудаун) и волейболу для людей с глубокими нарушениями зрения. Мероприятие пройдет во Дворце спорта «Магас» имени Берда Евлоева в Назрани.

Партнёры проекта — Министерство по физической культуре и спорту Республики Ингушетия, частное учреждение «Культурно-спортивный реабилитационный комплекс» Всероссийского ордена трудового Красного Знамени общества слепых" (КСРК ВОС), Федерация спорта слепых РФ, Ингушская региональная организация Федерации спорта слепых, филиал Всероссийской государственной телерадиокомпании «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Ингушетия», центр «Доступная среда» Национальной библиотеки имени Джемалдина Яндиева, газета «Ингушетия», волонтерский центр «Абилимпикс» при ГБПОУ «Колледж сервиса и быта» города Назрань.