ДТП

Ингушская прокуратура выяснит причины вчерашнего ДТП с погибшими и пострадавшими в Малгобекском районе

0

Исполняющий обязанности прокурора республики Темур Воробьев организовал проверку в связи с дорожно-транспортным происшествием в сельском поселении Нижние Ачалуки Малгобекского района, в котором погибли два человека, сообщили газете «Ингушетия» в надзорном ведомстве.

«В результате ДТП с участием автомобилей Mercedes-Benz и BMW погиб 59-летний мужчина и годовалый мальчик, еще двое получили различные телесные повреждения», — рассказали в пресс-службе.

Как отметил собеседник издания, по данному эпизоду завели уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Постановление о возбуждении дела прокуратура признала законным.

В ходе надзорных мероприятий прокуратура выяснит причины и условия, способствовавшие происшествию. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.

Ход мероприятий Воробьев взял на личный контроль.

По данным ГУ МЧС по региону, сообщение о столкновении двух иномарок на улице Шоссейной в селе Нижние Ачалуки в центр управления в кризисных ситуациях поступило накануне в 9:03. В результате ДТП пострадало четыре человека, из них двое погибли на месте, в том числе ребенок.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
В Ингушетии объединят общественные структуры в единый союз для борьбы с распространением наркотиков
В правительстве анонсировали образование совета по развитию мелиоративного комплекса при Главе Ингушетии
Жители Ингушетии могут поздравить своих мам с Днем матери, записав видеоролик
В третьей школе Карабулака 3 декабря пройдёт всероссийский «Урок цифры»
В Ингушетии прошел семинар для работников сельских домов культуры
Ингушский драмтеатр имени Базоркина представит спектакль онлайн «Поспешное замужество»
В сельском поселении Экажево продолжается строительство нового Дома культуры
В Ингушетии растет число случаев заражения Covid-19 — за сутки 82 человека
В надежном месте: около 500 терабайт разместили южные компании в ЦОДах «Ростелекома»
Первый вице-премьер Ингушетии проверил качество реализации проекта по реабилитации центрального карабулакского пруда
«Чемпионы добрых дел»: сразу два социальных проекта «Ростелекома» на Юге стали лауреатами международного форума

Главное

Яндекс.Метрика

 