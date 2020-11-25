Ингушская прокуратура выяснит причины вчерашнего ДТП с погибшими и пострадавшими в Малгобекском районе

«В результате ДТП с участием автомобилей Mercedes-Benz и BMW погиб 59-летний мужчина и годовалый мальчик, еще двое получили различные телесные повреждения», — рассказали в пресс-службе.

Как отметил собеседник издания, по данному эпизоду завели уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Постановление о возбуждении дела прокуратура признала законным.

В ходе надзорных мероприятий прокуратура выяснит причины и условия, способствовавшие происшествию. При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования.

Ход мероприятий Воробьев взял на личный контроль.

По данным ГУ МЧС по региону, сообщение о столкновении двух иномарок на улице Шоссейной в селе Нижние Ачалуки в центр управления в кризисных ситуациях поступило накануне в 9:03. В результате ДТП пострадало четыре человека, из них двое погибли на месте, в том числе ребенок.